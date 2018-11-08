35 عملا تضم كائنات خرافية في معرض الفنان جرجس يوسف بالأوبرا

يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، والدكتور رمسيس مرزوق، في السابعة والنصف من مساء بعد غد، السبت، ١٠ نوفمبر، معرضا للفنان جرجس يوسف منصور (جورج)، في قاعة المكتبة الموسيقية، والذى يحمل عنوان "بين الأسطورة والواقع٢".





ويضم المعرض نحو ٣٥ عملا "ابيض واسود" لكائنات خرافية، تعبر عن أحداث انفعل بها الفنان ونسج دراما هم ابطالها، فوظف كل كائن ليقوم بدوره الدرامى ليراها وينفعل بها المتلقى ويكون لكل فرد انطباعا مختلفا عن غيره.



