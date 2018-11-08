ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

35 عملا تضم كائنات خرافية في معرض الفنان جرجس يوسف بالأوبرا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يفتتح الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، والدكتور رمسيس مرزوق، في السابعة والنصف من مساء بعد غد، السبت، ١٠ نوفمبر، معرضا للفنان جرجس يوسف منصور (جورج)، في قاعة المكتبة الموسيقية، والذى يحمل عنوان "بين الأسطورة والواقع٢".

ويضم المعرض نحو ٣٥ عملا "ابيض واسود" لكائنات خرافية، تعبر عن أحداث انفعل بها الفنان ونسج دراما هم ابطالها، فوظف كل كائن ليقوم بدوره الدرامى ليراها وينفعل بها المتلقى ويكون لكل فرد انطباعا مختلفا عن غيره.

يذكر أن الفنان جرجس يوسف كان يعمل مستشارا للمركز المصري للتعاون الدولي سابقا، وعضوا بنقابة الفنانين التشكيليين، وبجمعيتي "فنانى الغوري، والأهلية للفنون التشكيلية"، وله مقتنيات فى متحف الفن الحديث ولدى الافراد فى مصر، انجلترا، كندا وأمريكا.
loading...

ترشيحاتنا

احترس هذه العادات اليومية تصيبك بالبواسير

مشروب قبل النوم يحرق الدهون وينسف الوزن الزائد بسرعة خارقة

باستخدام طقوس السحر الأسود .. فتاة برازيلية تقتل حبيبها الإيطالي

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب في وفاة مريضة بالدقي

مصرع ضابط شرطة بدمياط فى حادث سيارة

صحيفة أمريكية: على ترامب دعم تعهد السيسي بحماية استقرار الخليج

الأرصاد تكشف حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة غدًا على تلك المناطق..فيديو

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل موقعة الترجى فى النهائى الإفريقى

مصادر: الأهلي يحصل على توقيع نجم إنبى تحسباً لاعتزال أحمد فتحي

هاني أبوريدة يرفض مغادرة مقر إقامة الأهلي لمؤازرتهم في موقعة الترجي

اشتباك بالأيدي بين مدير أمن نادي الترسانة وعضو الجمعية العمومية.. فيديو

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي فى النهائى الأفريقى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور

الكشف عن لوحة وتابوت من عصر الأسرة 18 بمقابر العساسيف.. صور

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

فيديو

صحة أسيوط: إجراء 50 عملية قوقعة للأطفال بالتعاون مع التأمين الصحي.. فيديو
حكايات في المنتدى.. ملك قبيلة من مالاوي يكشف عن قوة عصاه الخشبية وسبب ارتدائه ملابس من جلود الأسود والسحالي.. فيديو وصور
جميعة: 100 مليون صحة حلم يتحقق على أرض مصر.. فيديو
مراهق صيني يسجل رقما قياسيا عالميا جديدا في حل مكعب روبيك.. فيديو
أحمد إبراهيم: نعمل على إظهار أسوان بالشكل اللائق أمام إفريقيا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟