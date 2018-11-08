مجلس المصري يشارك في ذكري تأبين الراحل سيد متولي

شارك مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية في إحياء الذكرى العاشرة لرحيل المتوفي إلي رحمة الله السيد متولي رئيس مجلس ادارة النادي المصري الأسبق.





حيث قام سمير حلبية يرافقه مجلس إدارة النادي بالكامل بوضع أكاليل الزهور على قبر الفقيد الراحل وقراءة الفاتحة.





كان في استقبال المجلس عائلة الفقيد الراحل يتقدمها نجله أحمد متولي عضو مجلس ادارة المصري الأسبق وجمع غفير من جماهير المصري التي تحرص على إحياء ذكرى الفقيد سنويا.



