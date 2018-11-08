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رياضة

مجلس المصري يشارك في ذكري تأبين الراحل سيد متولي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
شارك مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية في إحياء الذكرى العاشرة لرحيل المتوفي إلي رحمة الله السيد متولي رئيس مجلس ادارة النادي المصري الأسبق.

حيث قام سمير حلبية يرافقه مجلس إدارة النادي بالكامل بوضع أكاليل الزهور على قبر الفقيد الراحل وقراءة الفاتحة.

كان في استقبال المجلس عائلة الفقيد الراحل يتقدمها نجله أحمد متولي عضو مجلس ادارة المصري الأسبق وجمع غفير من جماهير المصري التي تحرص على إحياء ذكرى الفقيد سنويا.

وشارك عدد من إدارات النادي المصري في إحياء الذكرى وذلك تحت إشراف إبراهيم شتا المدير التنفيذي وعبد العزيز حمدي نائب المدير التنفيذي ومحمد كمال مدير العلاقات العامة واللواء أمجد عباس مدير الأمن.
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