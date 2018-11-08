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ثقافة

اسرار الطب الشرعي وأهميته فى تحقيق العدالة.. ندوة بجمعية مصر الجديدة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:54 م
صدى البلد
طارق موسى
تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة د.فاروق الجوهرى، ندوة تحت عنوان "أسرار الطب الشرعي ومسرح الجريمة"، تهدف الى التوعية القانونية بأهمية الطب الشرعي ودوره المساعد في تحقيق العدالة، بمكتبة المستقبل إحدى منصات المعرفة بالجمعية.

قال د.نبيل حلمى استاذ القانون الدولى أمين عام جمعية مصر الجديدة، إن دور الطب الشرعى يعد من أهم أدوار حل الغاز العديد من القضايا، مشيرا الى أن الدليل المادي هو اكبر دليل على كشف الجريمة وهو يبدأ في مكان وقوعها ويعتبر مستودع اسرار الجريمة، موضحا أن كل أثر في مسرح الجريمة هو كل ما يعثر عليه وقد يكون هذا الاثر ظاهرا أو غير ظاهر.

يحاضر فى الندوة الدكتور محمد حمزة، المتخصص فى امن المعلومات والقرصنة الإلكترونية، حيث يتناول تعريف الطب الشرعى وتاريخه، التحقيق فى حالات الوفاة والفرق بين الموت الطبيعى والانتحار والقتل، كشف جرائم التزوير والخطوط والأختام، كيفية رفع البصمات وفحص مسرح الجريمة، التحاليل الوراثية والـDNA، كيفية التعرف على الأدلة الجنائية.
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