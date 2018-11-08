غرائب داعش.. حزام ناسف مهر أي عروس إرهابية.. فيديو

نشرت قناة "العربية الحدث"، اليوم الخميس، تقريرًا مصورًا يسلط الضوء على جرائم وغرائب تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، حيث سلطت الضوء على إحدى غرف التنظيم الإرهابي القضائية التي تفرض قوانينها الخاصة، وتجعل مهر العرائس أحزمة ناسفة.





وقال التقرير إنه بعد استعادة مدينة الفلوجة العراقية من قبضة "داعش"، عثرت قوات الأمن العراقية على وثائق تشمل القوانين التي كان يعمل بها التنظيم الإرهابي والأحكام التي تصدر في حق من يُخالفها، مشيرًا إلى أن التهم الأبرز كانت تهرب السكان و"السبايا" من مناطق سيطرة التنظيم.





واستعرض تقرير "العربية" لمحة عما كانت عليه العراق إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على جميع مدنه، والتي اشتملت على غرائب كثيرة مثل فظائع في عقود الزواج، لا سيما المهر الذي حدده التنظيم بحزام ناسف، في حين فرض على العروس "الداعشية" ان ترتدى عباءة سوداء، بدل فستانها الأبيض.



