ثقافة جنوب سيناء تناقش الإعاقة الجسدية والحسية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث أقام بيت ثقافة أبورديس يومًا ثقافيًا فنيا لعدد من تلاميذ مدرسة أبورديس الابتدائية.



وتضمنت الفعاليات محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الأسرة فى محو الأمية" ألقاها سها حسن معلم أول بالتربية والتعليم, تحدثت خلالها عن دور الأسرة والمدرسة فى بناء شخصية النشء, كما تطرقت لأهمية التعليم وتأثيره فى نوعية المجتمع, أعقبها ورشة رسوم أطفال ومسابقات ثقافية وفنية بمناسبة أعياد الطفولة.



كما عقد بيت ثقافة رأس سدر محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "الإعاقة الجسدية والحسية لذوى الإحتياجات الخاصة" ألقاها أيمن محمود الروينى مدير مدرسة التربية الفكرية برأس سدر، وتحدث خلالها عن الإعاقة من حيث التعريف والمفهوم، وعن أنواع الإعاقة ومنها الحسية والجسدية, واختتم بأهمية الاكتشاف المبكر للإعاقة وذلك بمدرسة الثانوية الفنية للتمريض برأس سدر.



بينما عقدت محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "الإرشاد النفسى لأمهات ذوى الاحتياجات الخاصة" ألقاها الدكتور جمال سعيد أخصائى مكتبات وتنمية بشرية, حيث تناول خلالها ظاهرة التنمر، مؤكدًا على إنها ظاهرة عدوانية وغير مرغوب فيها، كما يَعد العنف وممارسة السلوك العدوانى نوعًا من أنواع التنمر.



واختتمت الفعاليات، بالإشارة إلى تأثير الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى على انتشار الظاهرة وطرق التعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة وضرورة احترام الإختلاف وذلك بمدرسة طه حسين الإبتدائية بالطور العاصمة.



وعلى جانب آخر استقبل بيت ثقافة أبوزنيمة براعم مدرسة أبوزنيمة الإبتدائية, حيث أقيم يوم ثقافى فنى, تضمن حكى قصصى وقراءة حرة وذلك بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء .