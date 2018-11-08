مكتبة المعادي العامة تستضيف أسبوع ريادة الأعمال برعاية أمريكية

يستضيف المركز الثقافي الأمريكي عدد من المحادثات وورش العمل والمحاضرات المجانية في الركن الأمريكي بمكتبة المعادى العامة وذلك ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال2018 في يوم الأثنين القادم حتي الجمعة 16 نوفمبر.



واوضحت السفارة في بيان مقتضب لها ان الهدف من الإحتفالية هو مساعدة المشاركين على تطوير أعمالهم وأفكارهم ، مناشدة رواد الأعمال الطموحين في مصر بسرعة التسجيل علي الرابط التالي : https://goo.gl/forms/0qkKiSqR4j7uYvaf2



ويُشار الي ان الأسبوع العالمي لريادة الأعمال هو أكبر احتفال في العالم للمبدعين الذين يعملون في مشارعهم الخاصة التي يطلق عليها اسم "الشركات الناشئة" ، لافتة الي انه خلال السنوات الماضية ظهرت عدد من الشركات الناشئة التي ساهمت في نمو اقتصاد الدول و العالم.



وذكرت السفارة ان الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يحدث مرة واحدة في شهر نوفمبر حيث يشهد العديد من الأنشطة و الفاعليات علي مستوي العالم ، حيث يهدف الي زياده الوعي الخاص برياده الأعمال .