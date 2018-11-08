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محمود فيصل: القائمون على شباب العالم أصبحوا أكثر ابتكارية من العام الماضي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:15 م
محمود فيصل، عضو تنسيقية
محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
ندى فتح الله
قال محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القائمين على منتدى شباب العالم كان يقع على عاتقهم عبء كبير في تنظيمه لهذا العام، مشيرًا إلى أنه كان هناك مقارنة للعام الحالي والماضي.

وقال "فيصل" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم، إن القائمين على المنتدى قد ابتكروا الكثير من الفعاليات لهذا العام خاصة بذوي الإعاقة وريادة الأعمال، إضافةً إلى مسرح شباب العالم.

وتابع "فيصل" أن القائمين على المتدى أصبحوا أكثر هدوءًا واحترافية في التعامل مع الشباب من كافة دول العالم، وتنظيم كافة ورش العمل والجلسات التي عقدت على مدار أيام المنتدى.
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