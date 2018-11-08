وضع آليات لتسويق الأبحاث في جامعة بنها.. صور

عقدت لجنة تسويق البحوث العلمية بجامعة بنها اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد أبوالعلا ، وحضور أعضاء ممثلين لجميع كليات الجامعة.





وأكد الدكتور ابوالعلا، على أهمية ربط البحوث العلمية بالجامعة مع شركات الصناعة وكذا ربطها لخدمة المجتمع وحل مشكلاته من خلال وضع أليات تسهم في نقل هذه الأبحاث التي تجري بكليات الجامعة الي الواقع وربطها بالمجالات التطبيقية، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة اقتراح إنشاء كراسي تسويقيه من خلال اشراك رجال الصناعة في العملية البحثية بالجامعة.





وقرر أعضاء اللجنة، في نهاية الاجتماع تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية في مجالات التسويق والتأكيد علي استخدام الخامات المحلية في الصناعة، وانشاء قاعدة بيانات والاتصال المستمر مع المجتمع المحيط ورجال الصناعة لاعادة الثقة بينهم وبين بحوث الجامعة وتقديم الاستشارات الفنية ومساعدة الباحثين وأساتذة الجامعة في تسويق ابحاثهم النهائيه والعمل علي توفير موارد لتمويل الابحاث الجديدة.



