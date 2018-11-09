الفنانة وسام فهمي تعزف سيمفونية الخير بالألوان فى معرض بالأوبرا

تفتتح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فى السابعة مساء السبت ١٠نوفمبر بقاعة صلاح طاهر معرض الفنانة وسام فهمى الذي يحمل عنوان ( سيمفونية الخير بالألوان ) .



وتعد الفنانة وسام إحدى رائدات الفن التشكيلي المصري التي عرفت أعمالها الفنية بارتباطها بالطبيعة معتمدة على رؤيتها التشكيلية فى إتجاه أقرب إلى التجريد مؤكدة على عظمة وجمال الطبيعة وقيمة وهيبة وثراء المعمار الشرقى للفنانة بعض أعمال البورتريه و يضم المعرض مجموعة رائعة من اللوحات التى أبدعتها منذ الستينيات وحتى الآن .



وقد خصصت الفنانة ربع عائد المعرض لعدد من المؤسسات الخيرية وذلك مساهمة منها فى سيمفونية الخير بألوانها ولوحاتها .



يحضر المعرض مجموعة من الشخصيات الهامة وسفراء الدول العربية والأجنبية ورجال الإعلام والفن والثقافة فى مصر .

ويستمر حتى الجمعه ١٦ نوفمبر الجاري .