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ثقافة

الكائنات الخرافية في معرض الفنان جرجس يوسف بالأوبرا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور رمسيس مرزوق فى السابعة والنصف مساء السبت، بقاعة المكتبة الموسيقية معرض للفنان جرجس يوسف منصور (جورج) الذى يحمل عنوان (بين الأسطورة والواقع٢) .

يضم المعرض نحو ٣٥ عمل ابيض واسود لكائنات خرافية يعبرون عن احداث انفعل بها الفنان ونسج دراما هم ابطالها فوظف الفنان كل كائن ليقوم بدوره الدرامى ليراها وينفعل بها المتلقى ويكون كل فرد انطباعا مختلفا عن غيره.

يذكر أن الفنان جرجس يوسف كان يعمل مستشار المركز المصري للتعاون الدولى سابقا ، عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو جمعية فنانى الغوري و عضو الجمعية الأهلية للفنون التشكيلية وله مقتنيات فى متحف الفن الحديث ولدى الافراد فى مصر، انجلترا، كندا وأمريكا.
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