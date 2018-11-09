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ديني

حكم زيارة النساء للقبور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق جميع العلماء.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « حكم زيارة القبور للنساء ؟»، أن زيارة القبور للنساء ليست حرامًا فقال النبي (( صلى الله عليه وسلم)) (( أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث)).

وأشار الى أن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها كانت تزور قبر أخيها وقالت ((يا رسول الله ماذا أقول إذا زورت المقابر))، فضلًا عن أنه على مدار التاريخ الإسلامي تذهب المرأة لزيارة المقابر ولكن بأدب فلا ترفع صوتًا ولا تبكى ولا تشق جيبا ولا تلطم خدا.

وتابع : أن زيارة القبور مستحبةٌ للنساء عند الأحناف، وجائزةٌ عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لِرِقَّةِ قلوبهنَّ وعدمِ قُدرَتهنَّ على الصبر.
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