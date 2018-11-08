مجازاة 8 أئمة لتخلفهم عن الدورس في مساجدهم ببنها

قرر عبدالمعطي عياد مدير أوقاف بنها مجازاة 8 أئمة بالإدارة بالخصم من المرتب وإحالتهم للتحقيق لتخلفهم عن أداء درس الراحة



جاء ذلك عقب جولة التفتيش المفاجئة التي رأسها مدير الإدارة ومفتشو الإدارة حيث تم التفتيش على ٨ مساجد بقريتي بقيرة وكفر بطا ولوحظ انتظام العدد الأكبر من الأئمة والتزامهم في العمل



و شدد عياد على الأئمة الالتزام ببرنامج عمل الإمام في الدروس اليومية والتزامهم بأداء الدرس والتواجد في مساجدهم



كما جدد فضيلة الشيخ صبحي الجندي كبير المفتشين بالإدارة تشديده على الائمة الالتزام والانضباط في حضور المقارئ، والتنبية على العمال والمؤذنين بالالتزام بأداء أعمالهم في مساجدهم

