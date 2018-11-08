الأزهر للفتوى يصحح مفاهيم خاطئة حول الضوابط الشرعية لسماع الأذان

قال مركز الأزهر للفتوى الالكترونية، إنه إذا سمع الإنسان الأذان وهو واقف لا يلزمه الاستمرار فى الوقوف حتى ينتهي الأذان، فله أن يجلس ويتحرك كما يشاء.



وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال «نرى بعض الناس إذا سمعوا الأذان يظلون واقفين ولا يجلسون، فما رأى الدين فى ذلك أنه لم يرد بذلك حديث صحيح ولا ضعيف، كما أنه لا يشرع له الجلوس عند سماع الأذان إذا كان مضطجعًا، فله أن يحكى ألفاظ الأذان مع المؤذن وهو مضطجع، لأن الآية وردت فى جواز ذكر الله تعالى على كل حال لأولى الألباب قال تعالى «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» آل عمران : 191.



وتابع: وروى مسلم فى صحيحه عَنْ عَائِشَةَ أُمُ المؤمنينَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ».