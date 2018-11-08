سياحة البرلمان تناقش تقاعس الحكومة عن تنمية مناطق النوبة

تناقش لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقى بعد غد السبت، طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسين عبدالصبور بشأن عدم استغلال وزارة السياحة للحدث العالمي وهو تعامد الشمس على معبد رمسيس في مدينة أبو سمبل في تنشيط وتنمية السياحة في محافظة أسوان.



ويتضمن الطلب المقدم أيضا عدم استغلال المقومات الطبيعية والأثرية في محافظة أسوان لـ تنميتها سياحيًا وتنمية مناطق النوبة لتكون مهيئة لاستقبال السياح، فيما يشهد اللقاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسني حافظ بشأن استعدادات وزارة السياحة لعودة السياحة الروسية والاستغلال الأمثل لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا.



ويناقش الأعضاء يوم الأحد أسباب ارتفاع أسعار رحلات الطيران الداخلي ودراسة مدى إمكانية تخفيضها لكونها عاملًا مؤثرًا على قطاع السياحة، فيما يوم الإثنين يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين بشأن عدم استغلال المقومات الطبيعية والمزارات الأثرية في تنشيط السياحة في الوادي الجديد وكذلك غلق مطار الداخلة منذ عام 2008 مما يحجب الاستثمار في المنطقة.

