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أخبار العالم

نزع فتيل أزمة سياسية.. الرئيس التونسي يوافق على التعديل الوزاري

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 04:23 م
الرئيس التونسي الباجي
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
رويترز
أعرب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم عن استعداده لتنظيم جلسة لأداء اليمين للوزراء الجدد الذين عينهم رئيس الحكومة، في خطوة قد تنزع فتيل أزمة سياسية أثارت قلق المانحين الدوليين بعد أن رفض الرئيس هذا التعديل سابقا.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أعلن الاثنين الماضي تعديلا وزاريا ضم 10 وزراء جددا وعددا من كتاب الدولة، وهو ما رفضه سريعا السبسي الذي قال إنه لم يتم التشاور معه بهذا الخصوص.

وفى محاولة للتهدئة قال الرئيس السبسي للصحفيين بقصر قرطاج اليوم إنه سينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان على التعديل، مضيفا: "أنا ليست لدي أي مشكلة مع رئيس الحكومة ولكن مستاء من طريقة التعامل التي لم تراعي الذوق والأعراف".

وألقى الخلاف بين السبسي والشاهد الضوء على التوترات في أعلى المستويات في الساحة السياسية التونسية والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.

ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي أيضا إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغرى.

لكن رئيس الوزراء دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قايد السبسي وهو ابن الرئيس. حيث اتهم حافظ قايد السبسي الشاهد بالفشل في معالجة التضخم المرتفع والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.

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