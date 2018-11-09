حكم اشتراك أكثر من شخص لعمل عقيقة لأكثر من مولود

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إشتراك أكثر من شخص لعمل عقيقة لأكثر من مولود، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الشريعة .



وأضاف "عثمان" خلال ظهوره على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال مضمونة " هل يجوز اشتراك أكثر من شخص لعمل عقيقة لأكثر من مولود ؟ "، أنه يجوز إذا كان سن الذبيحة المستخدمة في العقيقة يوافق سن الأضحية المنصوص عليه في الشريعة، ويكون للضأن 6 أشهر وللماعز سنة فأكثر، لافتا إلى أنه يجوز ذبح العجل البالغ عامين بشرط أن يكون وزنها 350 كيلو .



وأوضح أمين الفتوى أنه إذا كان عدد المشتركين في هذا الذبح أربعة أفراد، يأخذ كل فرد السبع .