افتتاح المؤتمر السنوي الرابع لقسم الروماتيزم بطب الفيوم.. صور

شهد الدكتور عبدالحميد عبدالتواب رئيس جامعة الفيوم الأسبق المؤتمر السنوي الرابع لقسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب.



أشارت الدكتورة هالة شاهين إلى حرص قسم الروماتيزم والتأهيل بطب الفيوم لمواكبة كافة التطورات العالمية في مجال الروماتيزم والمناعة وتشخيص وعلاج الأمراض المتعلقة بهما من خلال أحدث الأجهزة، مشيرًة إلى أن قسم الروماتيزم دائمًا يتميز بالعمل بروح الفريق.



وأضافت الدكتورة سها سنارة رئيس قسم الروماتيزم ومقرر المؤتمر أن الهدف الرئيسي من المؤتمر تقديم خبرات العلماء من أساتذة الروماتيزم للأطباء الجدد وإلقاء الضوء على الحديث في مجالات أمراض الروماتيزم والمناعة، وكيفية علاج المرضى بوسائل علاجية تهدف للقضاء على المرض وليس فقط تسكينه، مشيرة إلى أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة عشرة أبحاث علمية لأعضاء هيئة التدريس بقسم الروماتيزم بكلية الطب.

