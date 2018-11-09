شاهد.. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع وارتفاع كافة المؤشرات

ارتفعت مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات اليوم جلسة نهاية الأسبوع، نتيجة عمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 776.845 مليار جنيه.



وقالت نجلاء فراج منفذ عمليات بالبورصة المصرية إن مؤشر "إيجي إكس 30" ارتفع بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 13732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.73% عند مستوى 13415 نقطة وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.55% عند مستوى 702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1760 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.



وأضافت فراج أن حجم التداول على الأسهم بلغ 302 مليون ورقة مالية بقيمة 958 مليون جنيه عبر تنفيذ 30.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.65% من إجمالي التعاملات، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.12%، والعرب على 7.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.01%.



وتابعت أن صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية مالت للبيع بقيمة بلغت 23.6 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 25.5 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي.