نجوم الفن يتحدون المرض.. فنان العرب يسافر للعلاج.. فاروق الفيشاوي يحارب السرطان.. ونزيف فى القولون لإيناس عز الدين

خالد سليم يتعرض لوعكة صحية قبيل أيام من عيد ميلاده

تامر حسني يرد على المشككين في مرضه

نجل محمود عبد العزيز يدخل المستشفى بشكل مفاجئ

محمد عبده



كشف الحساب الرسمي لفنان العرب محمد عبده، قبل أيام عن عدم تمكنه من المشاركة في احتفالات زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للمناطق الشمالية، لتعرض «عبده» لوعكة صحية، وسفره خارج المملكة لتلقي العلاج.



ولم يكشف حساب محمد عبده عن أي تفاصيل حول طبيعة المرض الذي يعاني منه فنان العرب، و حالته الصحية خلال الوقت الحالي، ما أثار حيرة جمهوره.



وكتب محمد عبده في تغريدته على "تويتر"، قائلًا: «إلى أحبتي جمهور الفنون والثقافه يؤسفني عدم إشتراكي في الفرحة الوطنية بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمناطق الشماليه وذلك لتواجدي خارج المملكة حتى العاشر من شهر نوفمبر ٢٠١٨ للعلاج .. الفنان محمد عبده».



خالد سليم



تعرض الفنان خالد سليم إلى وعكة صحية بسيطة قبيل أيام من عيد ميلاده، ولم يكشف خالد سليم أي تفاصيل عن هذه الوعكة، إلا أن صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شاركت صور ظهر في إحداها ببوكيه ورد مقدم له للاطمئنان عليه، وظهرت في الصورة الثانية، الأدوية التي تناولها «خالد» وهي عبارة عن دواء لإزالة الحموضة واثنين لعلاج الكحة وإزالة البلغم بالإضافة إلى بخاخ يوسع الشعب الهوائية.



كان خالد سليم طمأن جمهوره وقال عبر السوشيال ميديا: «شكرا لكل اللى زارونى وسألوا عنى سواء بالتليفون أو بالرسائل، وألف شكر على الورد والجنزبيل وورق الجوافة والأدوية اللى حبيايبى بعتوهالى، أنا الحمد لله أحسن».



فاروق الفيشاوي



فجّر الفنان فاروق الفيشاوي مفاجأة كبيرة، في أول أكتوبر الماضي 2018، خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بعد ما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، ومكافحته للمرض خلال تلك الفترة.



وانتابت حالة من الحزن والبكاء الفنانين الذين حضروا حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين بعد إعلان إصابة الفنان فاروق الفيشاوي بمرض السرطان.



وفور انتهاء الحفل اتجه الفنانون إلى فاروق الفيشاوي ليدعموه في مرضه وكان من بينهم كمال أبو رية الذي توجه بسرعة كبيرة إليه مرددا لماذا لم تبح لي؟ وكان رد الفيشاوي متخفش عليا.



تامر حسني



تعرض الفنان تامر حسني إلى إصابة في أحباله الصوتية، حينما كان يسجل حلقته مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" فشعر بفقدان صوته، واتجه إلى المستشفى لعمل الفحوصات، إلا أن البعض شكك في هذا الإدعاء.



وردت الصفحة الرسمية لـ تامر حسني عبر فيسبوك، على هذه الأخبار بطريقة غير مباشرة، وأعلنت عن تعافي «تامر» من الوعكة الصحية التي أصابت أحباله الصوتية مؤخرًا، موجهة الشكر لفريق الأطباء الذين رافقوه في رحلة علاجه، للدلالة على أنه كان مريضًا فعلًا وليس مدعيًا كما أشارت بعض المواقع.



وكتبت الصفحة الرسمية لـ تامر حسني، منشورًا كان نصه كالتالى: «شكر واجب لمجمع روفيدة الطبي أ.د/ أميمة إدريس وكل العاملين الكرام .. د.جراح/ محمود سيد صديق العمر وأ.د/محمد عبد اللطيف أستاذ التخدير والرعاية المركزة بالقصر العيني علي الإشراف الطبي لحالتي بشكل عام، وشكرًا لكل طبيب معالج مختص د/أسامة محمود (أستاذ الأنف والأذن والحنجرة)، أ.د/ أحمد نجم (استشاري جراحات الأنف والحنجرة)، د./أحمد رفعت (مدرس مساعد التخاطب وعلم الصوتيات) المنظار والتصوير الحنجري، أ.د/ أيمن يسري أستاذ الجهاز الهضمي».



واختتم تامر تعليقه قائلًا: «بجد بشكركم من كل قلبي الحمد لله تعافيت تمامًا بفضل ربنا ثم رعايتكم ونصائحكم وكل ما هناك تمارين صوتية بسيطة وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية وتهيئة الصوت تدريجيًا لحالته الطبيعية.. تامر حسني».



إيناس عز الدين



أما نجمة "أراب آيدول" إيناس عز الدين، فكشفت عن إصابتها بنزيف في القولون وكتبت على صفحتها بموقع "فيس بوك": "وأنا باخد المحلول فضل يتجمع في حتة واحدة في الوريد وكان هينفجر الوريد بسبب ضعف شديد في الأوردة وانسدادها التام ودراعي اليمين مش بيتحرك وانا عايشة على المحلول بقالي كذا يوم بسبب نزيف داخلي حاد في القولون، وإيدي خلاص اتبهدلت كل مكان الأوردة أزرق ووارم بشدة من كتر الحقن تعبت".



وتلقت "عز الدين" عشرات التعليقات من متابعيها يتمنون لها الشفاء العاجل وطالبوها بالراحة وعدم بذل أي مجهود.



محمد محمود عبد العزيز



فاجأ الفنان محمد محمود عبد العزيز متابعيه، بدخوله بشكل مفاجئ أحد المستشفيات في القاهرة مؤخرًا، لكنه لم يكشف عن المرض الذي أصابه.



وبعد أن غادر المستشفى كتب "محمد" رسالة يطمئن فيها جمهوره على حسابه بموقع "إنستجرام": "والله العظيم أنا الحمد لله تمام جدًا، ألف حمد وشكر، شكرًا لحضراتكم جميعًا، أنا أسف إني مش قادر أرد على حضراتكم، أنا تمام وخرجت من المستشفى، ومروح إن شاء الله، ربنا يخليكم ويكرمكم جميعا ويطمنكم على كل حبايبكم".

تعرض عدد من النجوم خلال الفترة الأخيرة إلى عدة وعكات صحية، ما جعل جمهورهم يشعر بالقلق، بعد وقف أنشطتهم الفنية خلال فترة تلقيهم العلاج.ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز الوعكات الصحية التي مر بها عدد من نجوم الفن.