خطة مدرب الترجي التونسي في مواجهة الأهلى بنهائى أفريقيا

يخوض الأهلي مواجهة صعبة التاسعة مساء غد الجمعة أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد رادس ويستعد كلا الفريقين لخوض المباراة بكامل الأسلحة لضمان التتويج باللقب.



وكشفت بعض الصحف التونسية عن خطة معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، حيث ذكرت صحيفة الصباح التونسية أن الشعباني يسعى لرفع معدل الأداء البدني للاعبي الفريق لما يمثله من عامل هام للفوز بالمباراة.



وأضافت صحيفة الصباح أن أيمن بن محمد خاض التدريبات مع الفريق عقب تعافيه من الإصابة، حيث إنه سيكون أحد العوامل المؤثرة بالمباراة لتمتعه بإمكانات فنية رائعة.



وتابعت أن هيثم الجونيي عاد للمشاركة بمران الفريق عقب تعافيه من الإصابة، حيث إنه من الممكن أن يشارك كبديل لـ طه ياسين نظرا لسوء أدائه خلال الفترة الحالية.



بينما ذكرت صحيفة الشروق التونسية أن محمد على اليعقوبي يقترب بشدة من المشاركة في المباراة بسبب إيقاف شمس الدين الذوادي وغيابه عن المباراة .

