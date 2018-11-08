محافظ الدقهلية: قطار المنصورة الكهربائي يحظى باهتمام الحكومة

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أهمية تنفيذ مشروع خط القطار الكهربائي للربط بين مدينتي المنصورة القديمة والجديدة وفقا للمسارات المقترحة من قبل الخبراء.



وقال شاروبيم إن هذا المشروع يحظى باهتمام الحكومة ويحظى باهتمام شعب الدقهلية وكافة المسئولين بها.



جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع شركة أفيك الصينية بحضور المهندس طارق أبو الوفا وكيل أول وزارة النقل والمهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد وأحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة.



وأضاف شاروبيم أن الدولة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع الذي يعد الأول من نوعه خارج القاهرة.