استخدام الليزر والمحاكاة الرقمية بالمؤتمر الدولي لطب أسنان الإسكندرية

أقامت كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، "مؤتمر الإسكندرية الدولي الواحد والعشرون لطب الأسنان" والتي تنتهي فعالياته غدا الجمعة بأحد الفنادق، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة.



وأشارت الدكتورة سحر الشيخ القائم بعمل عميد الكلية، إلى أن هذا المؤتمر يعقد كل عامين منذ عام 1977 ويضم العديد من أطباء وأساتذة وأخصائي طب الأسنان من جامعات مصرية وعربية وأجنبية، ويحاضر خلاله 64 طبيب أسنان لعرض حوالي 85 محاضرة و33 ورشة عمل في التخصصات المختلفة لطب الأسنان.



وأوضح الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العلمية، أن أهم محاور المؤتمر ناقشت استخدام الليزر في طب الأسنان الجراحي وعلاج آلام مفاصل الفكين وتصميم التركيبات الخاصة بجراحات الوجه والفكين والتجميل بإستخدام أحدث تقنيات الكمبيوتر والمحاكاه الرقمية.



بالإضافة إلى عمل ورش عمل لتصميم وتجميل بدائل الأنسجة الفمية، فضلا عن استخدام الخزف كمادة بديلة للحشوات والتركيبات المصنعة بالتكنولوجيا الرقمية واستخدام الأشعة ثلاثية الأبعاد في دراسة وتصميم التركيبات والزراعات السنية دون الحاجة إلى التدخل الجراحي وعرض أهم التقنيات العلمية في علاج الجذور وحشوات الأسنان، وعرض الجديد في التركيبات الصناعية المنحوتة بأحدث الأجهزة.