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تعليم

وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها ..صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:27 م
وفد طلاب جامعة بكين
وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها
إبراهيم الهوارى
اختتم وفد جامعة بكين للغابات الصينية اليوم زيارته لجامعة بنها حيث قاموا خلال اليومين الماضيين بزيارة عدد من كليات الجامعة بهدف التعرف على أنشطة هذه الكليات والبرامج الدراسية بها.

وقال الدكتور حسين المغربي القائم باعمال رئيس جامعة بنها أن زيارة الوفد الصينى تأتي في إطار اتفاقيات التعاون التي وقعتها جامعة بنها مع عدد من الجامعات الصينية وفي مقدمتها جامعة بكين للغابات حيث تنص هذه الاتفاقيات على تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار المغربي إلى أن الجامعة الصينية قدمت 3 منح للدراسة ما بعد الدكتوراه مدتها عامين لأعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة بنها مؤكدا أننا نسعى الى زيادة التعاون مع الجامعات الدولية وذلك فى اطار سياسة جامعة بنها بالانفتاح على جامعات العالم المختلفة

وكان الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات الدولية والدكتور هشام البطش المشرف على الوحدات الخاصة بالجامعة قد استقبلا بإدارة الجامعة الوفد الصينى حيث تم اعداد برنامج تعريفي للطلاب الصينيين تم خلاله استعراض تاريخ الحضاره المصريه وامكانيات جامعه بنها التعليميه والبحثيه وسبل تعزيز التعاون بين الجامعتين.

يذكر ان جامعة بنها قد استقبلت وفدًا من الطلاب الصينيين من جامعة بكين للغابات، والذي يضم 15 طالبا وطالبة بالإضافة الي مشرف، حيث قاموا بزيارة كليات الزراعة والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية والتربية.
وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها ..صور
وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها ..صور
وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها ..صور
وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها ..صور
وفد طلاب جامعة بكين للغابات الصينية يختتم زيارته لجامعة بنها ..صور
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