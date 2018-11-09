حكم إخراج المريض كفارة عدم صيامه

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشخص المريض غير القادر على الصيام يجوز له إخراج مبلغ من المال كفارة عدم صيامه، في حالة واحدة.



وأضاف "عثمان" خلال ظهورة على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال مضمونة "هل يجوز للمريض غير القادر على الصيام إخراج مبلغ من المال ؟ "، أنه يجوز في حالة الأمراض الخطيرة التي يرى فيها الأطباء أن الصيام خطر على حياة المريض .



وأوضح أمين الفتوى أنه في هذه الحالة يجوز للمريض غير القادر على قضاء ما عليه من أيام في الصيام، لابد له من إخراج مبلغ من المال عن كل يوم، ويقدر هذا المبلغ بحيث يكون أوسط ما يأكله الإنسان من طعام في اليوم الواحد، وتكون حوالي سبع جنيهات أو أكثر .