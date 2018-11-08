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حوادث

الحكم علي المتهمين بـ أحداث البدرشين الثانية 10 يناير

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:17 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
أحمد مهدى
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حجز إعادة محاكمة متهم في لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014 والمعروفة إعلاميًا بـ" أحداث البدرشين الثانية" .. لجلسة 10 يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها اتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.
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