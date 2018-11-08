محافظ الإسكندرية يبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية الكورية ..صور

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم وفدًا من شركة PYUNGHWA للاستشارات الهندسية المحدودة من كوريا الجنوبية ترأسه ليونج او.



وبحثا الجانبان التعاون ما بين كوريا الجنوبية ومحافظة الإسكندرية فيما يختص بتطوير منظومة المرور.



استهل قنصوة، اللقاء بالترحيب بالوفد علي أرض الإسكندرية مشيدًا بالعلاقات المصرية الكورية ومرحبًا بالتعاون المثمر ما بين البلدين.



من جهته استعرض ليونج او، بشكلًا مفصلًا المشروع المقترح لنظام”ITS” نظام النقل الشبكي، والذي من شأنه إيجاد حلول لمشاكل النقل والمرور بالمحافظة وذلك باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطبيق نظام الإشارات الإلكترونية وإنشاء مركز معلومات للمرور والمواصلات يوجه سائقي المركبات بحركة المرور وفقًا للكثافات الفعلية للطرق ويوجهم للطرق الأقل كثافة وذلك إلكترونيًا من خلال الرسائل القصيرة، والذي من شأنه زياده التحكم في انسيابية المرور والتخفيف من التكدس المروري.



وأكد قنصوة، علي أهمية هذا المشروع في ظل ما تسعي له المحافظة من تطبيق "منظومة المرور الشبكي" والذي يتم من خلاله التعامل بشكل كامل من خلال شبكة الإنترنت حيث سيتم تسجيل المخالفات وارسالها في الحال لسائق المركبة عبر رساله هاتفية، ومن ثم ستكون الإسكندرية أولي المحافظات التي ستطبق منظومة المرور الشبكي علي مستوي الجمهورية.



وأشاد المحافظ بالمشروع كما أعرب عن سعادته بالتعاون بين البلدين متطلعًا لمزيد من الاستثمارات الكورية علي أرض الإسكندرية والعمل علي تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين.