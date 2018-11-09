حكم الأب المتهرب من الإنفاق على زوجته وأولاده

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، إن كان غنيا وحتى لو كان فقيرًا أن ينفق على أولاده الفقراء أو العاجزين عن التكسب بالمعروف، فإن امتنع من الإنفاق عليهم مع قدرته، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.



وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « أختى منفصلة عن زوجها سنتين ولا يعرف شئ عن اولاده، فما عقابه عند الله؟»، أن الأب الذى لم ينفق على أولاده ولا يسأل عليهم وتخلى عنهم وتركهم لزوجته وأصبح يعيش حياته كما يريد فعقابه شديد عند الله لأنه تخلى عن أبنائه لقوله صلى الله عليه وسلم (( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ)).



وأشار إلى أن أبناءه هم مسئولون منه فلابد أن يعولهم فإذا ما تخلى عن نفقتهم فاستحق العقاب من الله، ومن حقّ زوجته رفع الأمر للقضاء ليلزم هذا الرجل بالإنفاق عليها بالمعروف.