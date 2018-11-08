التصدي لمشاكل الطلاق.. ندوة لأمانة المرأة بحزب المؤتمر في دمياط

نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر دمياط، ندوة تثقيفية عن حالات الطلاق، وتأثيرها على الأبناء فى مكتبة مصر العامة.



وحاضر في الندوة، كل من الدكتور أحمد شحاتة رئيس قسم التربية الخاصة ومسئول الدمج بمديرية التربية والتعليم، والدكتور علي الخياط الواعظ بالأزهر، ومن رجال القانون المستشار محمد جوهر، ولفيف من الإعلاميين، وممثلي منظمات المجتمع المدنى.



وأشاد يوسف العلمي، الأمين العام لحزب المؤتمر بمحافظة دمياط واللجان المعاونة لأمانة المرأة، بقيادة أمل حمّاد، بهذه الندوة؛ بعد خروجها بصورة مشرفة تليق باسم حزب المؤتمر، مؤكدا أن الهدف من هذه الندوة هو توعية المجتمع الدمياطي بمشكلات الطلاق وتأثيرها السلبي على الأبناء، والتوصل إلى حلول لها من خلال الجوانب الدينية والاجتماعية والقانونية.