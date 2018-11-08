ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

التصدي لمشاكل الطلاق.. ندوة لأمانة المرأة بحزب المؤتمر في دمياط

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:47 م
صدى البلد
أسامة علي
نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر دمياط، ندوة تثقيفية عن حالات الطلاق، وتأثيرها على الأبناء فى مكتبة مصر العامة.

وحاضر في الندوة، كل من الدكتور أحمد شحاتة رئيس قسم التربية الخاصة ومسئول الدمج بمديرية التربية والتعليم، والدكتور علي الخياط الواعظ بالأزهر، ومن رجال القانون المستشار محمد جوهر، ولفيف من الإعلاميين، وممثلي منظمات المجتمع المدنى.

وأشاد يوسف العلمي، الأمين العام لحزب المؤتمر بمحافظة دمياط واللجان المعاونة لأمانة المرأة، بقيادة أمل حمّاد، بهذه الندوة؛ بعد خروجها بصورة مشرفة تليق باسم حزب المؤتمر، مؤكدا أن الهدف من هذه الندوة هو توعية المجتمع الدمياطي بمشكلات الطلاق وتأثيرها السلبي على الأبناء، والتوصل إلى حلول لها من خلال الجوانب الدينية والاجتماعية والقانونية.
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي أفريقيا والقنوات الناقلة

احتجاجات تونسية بسبب تذاكر مباراة الأهلي والترجي

رسميا.. كاف يلمح لتواطؤ كارتيرون مع أزارو فى واقعة برج العرب

شاهد.. لحظة مصرع منفذ الهجوم المسلح على حانة جنوب كاليفورنيا

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب في وفاة مريضة بالدقي

هاني أبوريدة يرفض مغادرة مقر إقامة الأهلي لمؤازرتهم في موقعة الترجي

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

ساسي والنقاز يغيبان عن لقاء الزمالك أمام الإنتاج الحربي لهذا السبب

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

جدة تلد توأما في حمل أشبه بالمعجزة.. صور

احذر هذه الرسالة على WhatsApp

ارتفاع جديد في أعداد السياحة الألمانية لمصر بعد زيارة الرئيس السيسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة الطفل أنس .. ولد بـ ضمور في القلب وأسرته تطالب الرئيس بعلاجه فى الخارج

غرائب زيجات المشاهير.. أقصرها استمر 55 ساعة فقط.. صور

رئيس الوزراء يستعرض خطة تحرك مصر استعدادا لرئاستها الاتحاد الأفريقي في 2019

احتفالية في متحف قصر المنيل بمناسبة ذكرى ميلاد الأمير محمد علي.. صور

الكشف عن لوحة وتابوت من عصر الأسرة 18 بمقابر العساسيف.. صور

فيديو

محافظ كفر الشيخ يقود حملة لتجميل محطة الملك فؤاد.. فيديو وصور
الزراعة توضح حقيقة حقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج
شاهد.. ضبط 3 عناصر خطرة بحوزتهم 20 طربة حشيش بالقاهرة
قوافل كلنا واحد الطبية تجوب الصعيد.. فيديو
شاهد.. لحظة ضبط 3 أطنان مواد تصنيع منتجات ألبان غير صالحة بالإسكندرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟