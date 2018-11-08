آراء المواطنين في السوشيال ميديا .. فيديو

عرض برنامج "3 ستات"، المذاع علي فضائية صدي البلد، تقرير فيديو من الشارع المصري لاستطلاع آراء المواطنين عن مزايا وعيوب السوشيال ميديا.



وأوضحت إحدي السيدات، أن السوشيال ميديا لا تقدم أي خدمة حقيقية للمواطنين، وقد يستخدمها البعض في نقل الأخبار الكاذبة، والتي تؤثر على الرأي العام والشارع المصري.



وأشار أحد المواطنين، إلي أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب وتبادل الخبرات والخدمات، بالإضافة عن كونها من أهم وسائل الرفاهية الحديثة.