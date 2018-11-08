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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد العبارة النهرية بقرية الخزندارية..صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:22 م
محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد العبارة النهرية بقرية الخزندارية..صور
خالد رياض
كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالتنسيق مع الحماية المدنية، والإسعاف، والمسطحات المائية، والنقل النهري للوقوف على تداعيات حادث تدافع بعض المواطنين علي متن عبارة نيلية بقرية الخزندارية، وتوجه المحافظ إلي قرية الخزندارية بمركز طهطا للإطمئنان علي سلامة المواطنين .

وكانت احدي العبارات بناحية قرية الخزندارية بطهطا تقل بعض الأهالي واصطدمت بالمرسي حوالي الساعة 2 ظهرا، مما ادي إلي اندفاع المواطنين.

ولم ينتج عن الحادث اية أضرار سوى إصابة المواطن فتحي السيد، 26 عاما بكدمة بالساعد الأيسر، وتقوم المسطحات المائية بتمشيط الموقع للإطمئنان علي عدم سقوط اي من المواطنين .
محافظ سوهاج يتفقد العبارة النهرية بقرية الخزندارية..صور
محافظ سوهاج يتفقد العبارة النهرية بقرية الخزندارية..صور
محافظ سوهاج يتفقد العبارة النهرية بقرية الخزندارية..صور
محافظ سوهاج يتفقد العبارة النهرية بقرية الخزندارية..صور
محافظ سوهاج يتفقد العبارة النهرية بقرية الخزندارية..صور
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