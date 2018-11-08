سفير الاتحاد الأوروبى: مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات إلى صفر اعتبارا من يناير 2019

أعلن سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر إيفان سوركوش أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات ( الاوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى.

وقال سوركوش اليوم الخميس إن الإعلان الرسمي فى هذا الصدد صدر اليوم في القاهرة خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.

وكانت مصر والاتحـاد الاوروبى قد وقعا فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الي 16 سنة .

وقال سفير الاتحاد الاوروبى إيفان سوركوش إن ‏العلاقات بين ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ و ⁧‫مصر‬⁩ تشمل كل المجالات الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولاستقرار مصر.

وأوضح أن اجتماع لجنة الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى يقيم التقدم المحرز منذ انعقاد مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد في 2017.

واشار سوركوش إلى أن الاجتماع يتناول أيضا حقوق الإنسان وطموح مصر نحو دولة ديمقراطية حديثة. ⁦‪