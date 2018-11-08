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ثقافة

ورشة ألوان مائية لعمل عروسة المولد بثقافة الدقهلية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:46 م
صدى البلد
طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث عقد بيت ثقافة بني عبيد ورشة أدبية بعنوان " الطفل في التراث الشعبي " نفذها خالد محمود وضح خلالها أن الطفل نال اهتمامًا كبيرًا الكتابات الأدبية، فكتب أمير الشعراءأحمد شوقي دواوين للطفل والأديب القاص كامل الكيلاني وغيرهم من الأدباء الذين أثروا التراث الشعبي والعربي بالكثير من أعمالهم الخالدة.

ونظم نادي أدب طلخا ندوة بعنوان '' النزعة النفسية فى منهج العقاد '' دارت الندوة عن كيفية قيام العقاد بهذه الرسالة وهو الذى لا يحمل لقبًا علميًا يسنده ولا سلطان يعزه إنما كان محاربًا على الدوام فهو يحارب الصهيونية والنازية والشيوعيين ويحارب الإستعمار.

وفى سياق اخر نفذ قصر ثقافة نعمان عاشور ورشة فنية بالتعاون مع طلاب مدرسة يحيى الأدغم بكوم النور لتعلم إستخدام الألوان المائية وعمل عروسة المولد بالاستنسل وطباعتها بالالوان المائية احتفالا بالمولد النبوى الشريف وتوضيح الفرق بين وسائط اللألوان المختلفة. كما نظم بيت ثقافة أويش الحجر مسابقة رسم للأطفال بعنوان " مصرهبة النيل " .
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