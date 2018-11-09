أمين الفتوى يجيب: سجدة التلاوة فرض أم سنة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجدة التلاوة ليست واجبة، بل هي سنة .



وأضاف "عثمان" خلال ظهوره على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال مضمونة " هل يجب في سجدة التلاوة أن أكون في هيئه الصلاة المفروضة ؟ "، أن بعض العلماء قالوا أن سجدة التلاوة كأنها صلاة أي يجب أن يسجدها المسلم وهو في هيئة الصلاة ويكون متوضأ .

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا لم يستطع المسلم السجود عند سجدة التلاوة أو لديه مايمنع من السجود، فعليه أن يسبح .