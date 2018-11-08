رئيس نادي الفيوم: تم صرف كل مستحقات اللاعبين والماديات في النادي

أكد علي مسعود رئيس مجلس إدارة نادي الفيوم، أن الفريق سيخوض فترة إعداد قوية لكن لم يتم الاتفاق بعد مع فرق لخوض مباريات ودية في الفترة الحالية.



وأضاف مسعود، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الفريق يتدرب بشكل طبيعي حتي يتم الاتفاق مع فرق الوديات وهذا لن يؤثر عليهم ومازالت فترة التوقف طويلة أمامنا.



وأكمل: تم صرف كل مستحقات اللاعبين والماديات في النادي وخصوصا فريق الكرة تسير بشكل جيد والكل هنا يأخذ حقه في وقت وبدون تأخير.



وأختتم: مازلنا نكون فريقا جديدا وهدفنا بالطبع الصعود للدوري الممتاز لكن ليس الآن لأننا في البداية كل عام نعرف النقص ويتم التعامل معه لكل نصل إلي مستوي يجعلنا نصعد للأضواء.



جدير بالذكر أن فريق الفيوم يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 11 نقطة.