تعرف على أكبر أثر إسلامي بـسيوة مر على إنشائه ألف عام..فيديو

قال فتحي دياب، مدير منطقة آثار منطقة سيوة، أن قلعة "شالي" هي المكان الذي كان يقطن به أهل المنطقة قديمًا قبل نزولهم إلى الوادي.



وتابع "دياب" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، أن القلعة تم بنائها عام 1203، بواسطة 40 شخصا.



وأردف "دياب" أنه تم بناء القلعة بأكملها من مادة "الكاشيف" ، مشيرًا إلى أن تلك المادة هي عبارة عن حجر ملحي يتكون بشكل طبيعي على سطح الأرض بسيوة.



وأفاد مدير المنطقة بأن هناك تعاونا بين وزارة الآثار والإتحاد الأوروبي لإعادة ترميم قلعة "شالي" عن طريق فتح ممرات ومحاولة بناء السور المحيط بها مرة أخرى، وإعادة المباني القديمة لصورتها الأصلية، كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تشمل ترميم القلعة بأكملها والبيوت المحيطة بها.

