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رياضة

رسميا .. المصرى فى القاهرة لأول مرة منذ 7 سنوات ليواجه وادى دجلة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:09 م
صدى البلد
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة وادي دجلة مع المصري ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز في السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل بستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس وذلك بعد ورود الموافقات الأمنية على ذلك.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها النادي المصري البورسعيدي بالقاهرة منذ ما يقرب من سبعة أعوام، تتويجا لجهود الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الذي وضع كافة الضمانات أمام الجهات المعنية لإنهاء هذه الإشكالية.

كما يعد الأمر خطوة كبيرة في طريق عودة النادي البورسعيدي للعب على أرضه مرة أخرى بعد هذه السنوات.
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