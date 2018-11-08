مدير أمن الفيوم يتفقد الخدمات بمركز طامية.. صور

قام اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيـــــــوم بجولة تفقدية شملت المرور على تمركزات دائرة مركز شرطة طامية .



شدد شلبى خلال الجولة بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي واتخاذ الحيطة والحذر وحسن معاملة المواطنين والسرعة في الاستجابة للبلاغات وعدم التراخي .



كما تقابل مدير امن الفيوم مع المواطنين واستمع لشكاواهم واكد على سرعه انهاء المحاضر لهم و تفقد مخزن السلاح ، ونبه على تنظيف السلاح بشكل دوري وتقابل مع مأمور المركز و اكد على التامين الجيد للمركز.



كما قام بمراجعة خطة تأمين المركز وقام بالتنبيه على القوات وتوعيتها بواجباتها المنوطة بها في ظل الظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أية تداعيات.



كما اكد علي تحقيق السيطرة الأمنية والتحلي بالكياسة وضبط النفس وحظر ترك أي سيارات أو مركبات بجوار الحرم الامني لمركز الشرطة.



جاء ذلك في إطار تعليمات وزير الداخليــة باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة أماكن الخدمات الشرطي.

