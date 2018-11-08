التعليم العالي: الجامعات المصرية تتقدم في تصنيف التايمز البريطاني

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار تقريرًا مقدمًا من نائب الوزير لشئون الجامعات ورئيس لجنة مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي الدكتور عمرو عدلي حول التقدم الملحوظ للجامعات في تصنيف الجامعات العالمية الذي تعده مجلة تايمز البريطانية للتعليم العالي لعام 2018، مقارنة بالعام الماضي، وذلك في تخصصات العلوم الفيزيائية، والعلوم الطبية والإكلينيكية، والعلوم الحياتية.



وأشار التقرير إلى أنه لأول مرة تم تصنيف 11 جامعة مصرية من الـ19 المدرجة في قائمة أفضل الجامعات في تخصص "العلوم الفيزيائية"، حيث صنفت جامعة بني سويف ضمن أفضل 301-400 جامعة في هذا القطاع، وجاءت جامعة سوهاج ضمن أفضل 401-500 جامعة، وبنها ضمن أفضل 501ـ600 جامعة، وجامعات الأمريكية والمنصورة وجنوب الوادي وطنطا ضمن أفضل 601ـ800 جامعة، وجامعات الإسكندرية وأسيوط والقاهرة وحلوان والمنوفية والمنيا وقناة السويس والزقازيق في المرتبة +801.



ولفت التقرير إلى إدراج عدد من الجامعات المصرية في التصنيف في تخصص "العلوم الطبية والإكلينيكية"، حيث جاءت جامعة قناة السويس ضمن أفضل 201ـ250 جامعة، وجامعتا القاهرة والمنصورة ضمن قائمة أفضل 251-300، وجامعات عين شمس والإسكندرية وحلوان ضمن قائمة أفضل 501ـ600 جامعة، وجامعات الأزهر وأسيوط وبني سويف والمنوفية والمنيا وطنطا والزقازيق في المرتبة +601.



وألمح التقرير إلى أنه في "تخصص العلوم الحياتية"، صُنفت جامعتا الإسكندرية وطنطا ضمن قائمة أفضل 501-600 جامعة، وجامعات عين شمس والأزهر وأسيوط وبني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والمنصورة وقناة السويس في المرتبة +601.



وأوضح وزير التعليم العالي أن هذا النجاح للجامعات المصرية في التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعي في مصر على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، منوهًا بالجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية بالتعاون مع اللجنة التي شكلتها الوزارة لتقديم الدعم للجامعات في هذا الملف المهم، موضحًا أن اللجنة نظمت العديد من ورش العمل، بمشاركة ممثلي الجامعات والمراكز البحثية وخبراء من مختلف دول العالم.



يُذكر أن عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف التايمز للتعليم العالي ارتفع ليصل إلى 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25 ألف جامعة على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الجامعات المصرية 9 جامعات عام 2018، و8 جامعات عام 2017، و3 جامعات عام 2016.