محافظة الجيزة : قطع المياه عن مركز أطفيح غدا لإجراء توسعات

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بقطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 6 ساعات مساء غد الجمعة اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى 6 صباح بعد غد السبت لتنفيذ أعمال ربط مرحلة التوسعات للخزان الأرضى الجديد بمحطة مياه أطفيح .



وأكدت المحافظة في بيان اليوم ، أن المحافظ اللواء أحمد راشد شدد على شركة مياه الشرب والصرف الصحي الالتزام بالمدة المحددة وتدبير سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين.



وأهابت المحافظة بالمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .