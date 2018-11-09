صحة النواب: غياب الوعي تسبب فى انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة

أشاد النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بجهود وزارة الصحة وحرصها على عمل حملات مكثفة لضبط سوق الدواء في الشارع المصري، ونجاحها في ذلك.



وأكد "المشد" خلال تصريحات لـ"صدي البلد" أن الأدوية المغشوشة انتشرت بشكل كبير الفترة الحالية، لذلك كان ضروريا تنظيم حملات موسعة من قبل وزارة الصحة والتي نتج عنها بالفعل ضبط العديد من الأدوية المهربة والمغشوشة في المخازن والصيدليات، والباعة الجائلين في الشوارع، مشددا على ضرورة استمرار هذه الحملات ومعاقبة كل المخالفين.



وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن سبب إقبال المواطنين على هذه الأدوية هو عدم الوعي بينهم وانتشار القنوات التلفزيونية التي تروج باستمرار لمجموعة أدوية مجهولة المصدر، وبالفعل تم تشريع قوانين تجرم هذه الأعمال التي تؤدى إلى تدهور صحة المواطنين.



كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط كميات الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة بعدد من الصيدليات والمخازن وبحوزته عدد من الباعة الجائلين بمحافظات الجيزة والقاهرة والوادي الجديد، جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية.