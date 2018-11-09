ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

صحة النواب: غياب الوعي تسبب فى انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:01 ص
صدى البلد
القسم السياسي
أشاد النائب سامي المشد أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بجهود وزارة الصحة وحرصها على عمل حملات مكثفة لضبط سوق الدواء في الشارع المصري، ونجاحها في ذلك.

وأكد "المشد" خلال تصريحات لـ"صدي البلد" أن الأدوية المغشوشة انتشرت بشكل كبير الفترة الحالية، لذلك كان ضروريا تنظيم حملات موسعة من قبل وزارة الصحة والتي نتج عنها بالفعل ضبط العديد من الأدوية المهربة والمغشوشة في المخازن والصيدليات، والباعة الجائلين في الشوارع، مشددا على ضرورة استمرار هذه الحملات ومعاقبة كل المخالفين.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن سبب إقبال المواطنين على هذه الأدوية هو عدم الوعي بينهم وانتشار القنوات التلفزيونية التي تروج باستمرار لمجموعة أدوية مجهولة المصدر، وبالفعل تم تشريع قوانين تجرم هذه الأعمال التي تؤدى إلى تدهور صحة المواطنين.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط كميات الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة بعدد من الصيدليات والمخازن وبحوزته عدد من الباعة الجائلين بمحافظات الجيزة والقاهرة والوادي الجديد، جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية.
loading...

ترشيحاتنا

نجوم الفن يتحدون المرض.. فنان العرب يسافر للعلاج.. فاروق الفيشاوي يحارب السرطان.. ونزيف فى القولون لإيناس عز الدين

حبس سائق وعاطل لاتهامهما بسرقة خزينة من أكاديمية الطفل بالنزهة

في لقاءات الفريقين..6 مواجهات جمعت الأهلي والترجي على ملعب رادس

وزير الرياضة يتوجه إلى تونس لمؤازرة الأهلي أمام الترجي

جماهير الترجي يخترقون موقع النادي الأهلي قبل نهائي أبطال أفريقيا.. صور

روسيا تفتح النار على أمريكا لاتهامها باختراق مجالها الجوي

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو

جندي سوري يفرغ ذخيرة الكلاشنكوف في حبيبته بوسط الشارع

بعد انطلاق مهرجان التمور.. فوائد لن تتوقعها للبلح

تعرف على الطريقة الصحيحة لصلاة الجنازة

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

صور جديدة من عزاء الإعلامي حمدي قنديل

إطلالة مثيرة للجدل لأصالة في حفل المنصورة

العناية الإلهية تنقذ ركاب ترام الإسكندرية من الموت ..صور

مصممة النصب التذكاري بمنتدى الشباب: 195 فنانا عالميا شاركوا في إحياء الإنسانية

فيديو

شطة: الكاف تحامل على الأهلي كثيرا والاتحاد التونسي يؤكد ظلم الترجي..فيديو
أشرف صبحي: مباراة الأهلي والترجي هامة والروح الرياضة ستظهر على الفريقين..فيديو
رموز السياسة والإعلام والفن فى عزاء حمدى قنديل.. فيديو
جنات تكشف أفضل الفنانين بالنسبة لها.. فيديو
مرجان: أتمنى أن تكون منافسة الأهلي والترجي في حدود المستطيل الأخضر فقط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟