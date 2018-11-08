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رياضة

وزير الرياضة: مصر وتونس أشقاء.. وكرة القدم جسر للتواصل بين الشعوب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:23 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر وتونس أشقاء تجمعهما روابط تاريخية على المستوى الرسمي والشعبي، وأن الدائرة العربية من أهم الدوائر في علاقات مصر الخارجية، وأن كرة القدم جسر للتواصل والتقارب بين الشعبين الشقيقين.

وقال الوزير -في اتصال هاتفي اليوم الخميس مع السفير نبيل حبشي سفير مصر في تونس للاطمئنان بعثة النادي الأهلي ومتابعة الترتيبات النهائية لمباراته أمام نظيره الترجي التونسي- إن وصول فريقين عربيين لنهائي دورى الابطال أمر مشرف للدول العربية، وان الفريقين يمتعتان بالروح الرياضية، وإن اللقاء المرتقب سيكون مستواه الفني عاليا.

وفى سياق متصل، رحب وزير الرياضة بمنتخب تونس الذي سيلاقي المنتخب المصري في 16 نوفمبر الجاري في تصفيات الأمم الإفريقية على استاد برج العرب، مؤكدا انهم بين أهلهم وفي وطنهم الثاني مصر.
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