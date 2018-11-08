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رياضة

طنطا يتعادل مع المقاولون وديا استعدادا للدوري.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 05:51 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهت المباراة التى جمعت بين فريق طنطا ومنافسه مقاولين طنطا الودية بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن استعدادات الفريقين للدوري.

وتعتبر هذه المباراة الثانية للفريق خلال فترة التوقف حيث خاض الفريق اللقاء الأول أمام سبورتينج كاسل وفاز بنتيجة هدفين دون رد سجلهم نادر فؤاد ومحمد جودة.

جدير بالذكر أن فريق طنطا يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة "بحري" برصيد 15 نقطة وبفارق أربعة نقاط عن المتصدر ألعاب دمنهور.
طنطا يتعادل مع المقاولون وديا استعدادا للدوري.. صور
طنطا يتعادل مع المقاولون وديا استعدادا للدوري.. صور
طنطا يتعادل مع المقاولون وديا استعدادا للدوري.. صور
طنطا يتعادل مع المقاولون وديا استعدادا للدوري.. صور
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