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اقتصاد

خبير اقتصادي: التزايد السكاني يؤثر سلبا على نصيب الفرد من خدمات الدولة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:00 م
صدى البلد
محمد صبيح
قال الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة السكانية إحدى المشكلات الكبيرة التي تعاني منها مصر منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن العديد من الحكومات المتعاقبة في عهود سابقة كانت تدعو إلى الحد من تلك المشكلة وأن الدولة وجهت مشروعا قوميا لتنظيم الأسرة.

وأضاف النجار، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بالرغم من محاولات نشر الوعي لدى المجتمع بأزمة المشكلة السكانية وما تسببه من تآكل في موارد الدولة، إلا أن عددا من المفاهيم الاجتماعية والعادات والتقاليد وقفت عائقا أمام التأثير الإيجابي لحملات التوعية.

وتابع: أن التزايد السكاني بنسب تزيد عن تزايد معدلات النمو الاقتصادي يؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن وحجم إتاحة الفرص ونصيب الفرد من الخدمات المتاحة من الدولة.
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