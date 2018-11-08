جروتز يعود لقيادة تدريبات حراس مرمى الزمالك

انتظم السويسري توماس جروتز مدرب حراس مرمي الزمالك، في مران الفريق اليوم والمقام حاليًا بملعب النادي، وذلك بعد تغيبه بالأمس عن التدريبات، بسبب تعرضه لنزلة معوية، حيث تم الاطمئنان عليه وأصبح في صحة جيدة.



ويواصل الزمالك تدريباته على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري الممتاز.



ويتصدر الزمالك قمة جدول المسابقة برصيد 23 نقطة.