قوافل كلنا واحد الطبية تجوب الصعيد.. فيديو

وجه قطاع الخدمات الطبية، بقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، والمحتجزين، ونزلاء السجون بأسيوط وبنى سويف.



تأتي القوافل الطبية إستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد"، وتضمنت مرور لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن (أسيوط) للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين.



وتم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة .. حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المحتجزين بالمراكز والأقسام بنطاق المديرية، وكذانزلاء سجن (أسيوط العمومى) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وإستكمالًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" للمساهمة فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى والنجوع.. فقد تم توجيه قافلة طبية إلى (مديرية أمن بنى سويف) تضم مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة .. حيث تم توقيع الكشف الطبى على أهالى ( قرية بياض العرب) بدائرة مركز شرطة بنى سويف.. وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.