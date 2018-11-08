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فن

فيلم MOWGLI يجمع كريستيان بيل وكيت بلانشيت

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يعيد المخرج والممثل المخضرم أندي سركيس في MOWGLI: LEGEND OF THE JUNGLE على إحياء التحفة الفنية الشهيرة للكاتب روديارد كبلينغ.

وتدور الأحداث حول صبى صغير يستسلم بين عالمين لقدره ويتحول إلى أسطورة، ولم يشعر هذا الممزق موغلي (روهان تشاند) بانتماء حقيقي لعالم الأدغال أو لعالم البشر المتحضر، حتى يجد نفسه مجبرًا على اجتياز المخاطر الكامنة في كل منهما خلال رحلته لاكتشاف انتمائه الحقيقي.

يشارك في هذه المغامرة المؤثرة الغنية بالمؤثرات البصرية المذهلة نخبة من كبار النجوم بينهم كريستيان بيل، وكيت بلانشيت، وبنديكت كومبرباتش، وأندي سيركس، وفريدا بينتو، وماثيو ريس، وناعومي هاريس، إلى جانب الوجه الجديد روهان تشاند.
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