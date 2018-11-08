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حوادث

ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى تزوير المستندات والمحررات.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
محمد صبري - رامى المهدي
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام محمد.ف.ع- 34 عاما- أخصائى برامج آلية بشركة سياحة، ونادر.ن.ى – 37 عاما - حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيمان بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، وبيعها لراغبى الحصول عليها مبالغ مالية نظير ذلك مُتخذان من دائرة قسم شرطة الرمل مسرحًا لمزاولة نشاطهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبتفتيش مسكنهما عُثر على (جهاز لاب توب بمشتملاته يحتوى على مجموعة من كشوف الحسابات المزورة منسوبة لبنوك مختلفة- مجموعة من التوكيلات والشهادات المعدة للتزوير- "هارد ديسك" خارجى يحوى مجموعة من كشوف الحسابات والتأشيرات ومجموعة من السجلات والتوكيلات والأختام المعدة للتزوير-مجموعة من الأحبار والمواد الكيماوية المزيلة- كمية من الأوراق المستخدمة فى تزوير العلامات المائية - أكلاشيه منسوب لأحد البنوك-مجموعة من المحررات الرسمية المزورة "كشوف حسابات بنكية ، قسائم إيداع نقدية ، شهادات إستثمار بنكية ، شهادات من واقع الجدول منسوبة للنيابة العامة"- 2هاتف محمول يحتويان على مجموعة كبيرة من صور المحررات والشهادات والتأشيرات والتوكيلات منسوبة لجهات حكومية مختلفة خالية البيانات مُعدة للإستخدام وممهورة بأختام شعار الجمهورية المقلدة) .

وبمواجهة المتهمان إعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وأقرا بملكيتهما للمضبوطات، وعرضها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.
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