الجيش السورى يحرر 19 رهينة اختطفهم تنظيم داعش من ريف السويداء

تمكنت قوات الجيش السورى في منطقة حميمة شمال شرق مدينة (تدمر) من تحرير 19 رهينة اختطفهم تنظيم داعش الارهابى قبل اسابيع.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجيش السوري استطاع تحرير - بعد اشتباكات مع عناصر داعش الإرهابي الذي اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء قبل أسابيع - تحرير جميع المختطَفات وقتل الإرهابيين المختطِفين.



وكانت قرى في ريفي المحافظة الشرقي والشمالي تعرضت لهجمات إرهابية بالتزامن مع عمليات إرهابية انتحارية في مدينة السويداء تسببت باستشهاد عدد من المدنيين وخطف اخرين معظمهم من النساء والأطفال.



وكان التنظيم الإرهابي قد اختطف الرهائن - خلال هجمات الأربعاء الدامي على السويداء وريفها في 25 يوليو الماضي - وأوقع أكثر من 250 قتيلا في المنطقة التي بقيت إلى حد كبير بمنأى نوعا ما عن النزاع السوري، منذ اندلاعه في عام 2011