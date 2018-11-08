المصري يتلقى خطابا من الاتحاد بشأن مباراته مع وادى دجلة

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بقرار لجنة مسابقات القسم الأول بإقامة مباراة الجولة الرابعة عشر من الدوري التي تجمع بين وادي دجلة والمصري على ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.



تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من نوفمبر.



على أن تقام المباراة بدون جمهور وسيتم السماح بحضور أعضاء مجلسي الإدارة فقط من كلا الناديين.