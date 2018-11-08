حفل لراجح داود بمكتبة الأسكندرية

يقف الموسيقي راجح داود على مسرح القاعة الكبرى فى مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، يوم السبت 24 نوفمبر الجارى حيث يقدم مختارات من الاعمال الموسيقية الدرامية.



ومن المنتظر أن يعزف مجموعة من أشهر أعماله ومنها پاسكاليا الكيت كات، رسائل البحر، أرض الخوف، هوانم جاردن سيتي، والرجل الثالث وغيرها



الحفل يقام بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة ناير ناجي فى تمام السابعة مساء وسعر التذكرة 35 جنيهًا.

